COD Warzone e Modern Warfare: fix per i Twitch Drops, estesa la loro durata

Qualche giorno fa sono stati lanciati i Twitch Drops della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, ma alcuni giocatori non hanno avuto la possibilità di aggiungerli alla propria collezione per via di una fastidiosa problematica nel collegamento tra la piattaforma di streaming e l'account di COD.

Stando all'ultimo aggiornamento ufficiale di Activision sul proprio account Twitter, è stato annunciato che il problema in questione è ora stato correttamente risolto ed è possibile per tutti i giocatori che non l'hanno ancora fatto effettuare il link tra Twitch e Call of Duty. Per scusarsi del problema, l'azienda ha anche esteso la durata della promozione fino al prossimo giovedì, così da permettere a tutti di ottenere le ricompense, tra le quali figurano uno spray, un emblema e un progetto esclusivo del fucile d'assalto più gettonato dello sparatutto: il Grau. Se non avete quindi ancora approfittato della promozione e credevate fosse terminata, sappiate che avete tutto il tempo necessario a fare vostre queste ricompense.

Non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra guida su come ottenere gratis i Twitch Drops della Season 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Sapevate che l'ultima patch di COD Warzone interviene di nuovo sul Rytec AMR?