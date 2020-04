COD Warzone e Modern Warfare: i giocatori chiedono trasparenza sui ban

Activision ha annunciato recentemente di aver bannato oltre 70.000 giocatori da Call of Duty Warzone e di voler continuare ad adottare la linea dura per i ban di Modern Warfare e del Battle Royale.

Fino a qui niente di strano se non fosse che alcuni membri della community lamentano di essere stati espulsi ingiustamente e senza alcun avviso. Per questo è nata una petizione su Change.org, con l'obiettivo di chiedere al publisher ed al team di Infinity Ward una maggior trasparenza sui ban, chiedendo di fornire prove effettive delle violazione e di riammettere in gioco coloro al quale è stato impedito l'accesso senza un valido motivo.

La petizione al momento ha raggiunto quota 500 firme ed è quindi molto lontana dal diventare particolarmente popolare, tuttavia Activision ha dimostrato di tenere al dialogo con la community di Call of Duty, prendendo in considerazione ogni lamentela giunta da parte dei giocatori.

L'azienda ha recentemente potenziato il team dedicato alla sicurezza per fare in modo che Warzone e Modern Warfare rappresentino un'ambiente di gioco sicuro e privo di cheater. I giocatori scorretti rappresentano un grande problema per tutti i giochi multiplayer online e la salvaguardia della community è uno degli aspetti che i team stanno seguendo con maggior attenzione.