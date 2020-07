COD Warzone e Modern Warfare: guida ai migliori loadout con il FAL

A causa dell'update di Call of Duty Modern Warfare e Warzone che ha apportato numerose modifiche al bilanciamento delle armi, gli equilibri di gioco sono stati leggermente stravolti e tra le nuove bocche da fuoco più amate troviamo il FAL. Questo fucile a colpo singolo è una delle nuove armi preferite dai giocatori, scopriamo le classi migliori.

Vi proporremo tre diverse configurazioni, così che possiate scegliere quella che meglio si adatta al vostro stile di gioco: una per gli scontri a media di stanza, una per i combattimenti a corto raggio e una che può essere utilizzata quasi come se si stesse impugnando un fucile da cecchino.

A tutto tondo

Canna: XRK Marksman

Ottica: Ibrido smussato

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura gommata

Calcio: Calcio in alluminio Factory 18"

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Corto raggio

Canna: Canna da 13,0" OSW

Ottica: Mini Reflex

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura con retino

Calcio: FORGE TAC Stalker

Sottocanna: Calcio anteriore tattico

Lungo raggio

Canna: XRK Marksman

Ottica: Ottica per visione notturna Solozero

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura gommata

Calcio: FORGE TAC Stalker

Sottocanna: Calcio anteriore da ranger

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una pratica guida su come silenziare i giocatori avversari in Call of Duty Warzone e Modern Warfare.