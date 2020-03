Call of Duty Warzone e MW: un leak svela mappe, armi e operatori della Stagione 3

Mancano ormai meno di due settimane al lancio della Season 3 di Call of Duty Modern Warfare e della sua modalità battle royale, Warzone. In attesa di un annuncio ufficiale, i dataminer hanno scoperto quasi tutte le novità in arrivo con il prossimo grande aggiornamento dello sparatutto.

Gli utenti in questione hanno infatti analizzato ogni singolo bit della patch di COD Modern Warfare appena pubblicata e hanno scoperto praticamente ogni singola novità prevista per la prossima stagione. Per quello che riguarda i nuovi operatori troviamo Alex e Ronin, sebbene non sia sicuro che entrambi saranno inclusi nel Pass Stagionale e, come visto con il bundle di Mace, uno di questi potrebbe essere venduto separatamente. Passando alle armi, che continueranno ad essere gratuite anche per i non possessori di pass, vediamo l'arrivo del fucile di precisione SKS e della pistola Renetti, probabilmente sbloccabili anche questa volta ali livelli 15 e 30 del Battle Pass. Tra le mappe in arrivo per le modalità 6 contro 6 troviamo Backlot (da Call of Duty 4: Modern Warfare) e Village (da Call of Duty: Modern Warfare 3).

Vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento dello sparatutto, disponibile da poche ore, ha aggiunto Talon e Khandor Hideout in COD Modern Warfare.