COD Warzone e Modern Warfare: nuovi dettagli sul peso dell'update della Stagione 5

Manca ormai davvero poco al debutto della tanto attesa Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, la quale dovrebbe portare una ventata d'aria fresca alla mappa della battle royale grazie ad una serie di modifiche più o meno importanti. In attesa che arrivi l'aggiornamento, ecco qualche nuovo dettaglio sul suo possibile peso.

Stando alle ultime informazioni diffuse dal team di sviluppo, la patch in arrivo nelle prossime ore sarà piuttosto corposa poiché deve contenere tutte le novità della Stagione 5. Non sappiamo quindi quanto sarà grande l'aggiornamento, ma possiamo presumere che il download sarà di diverse decine di GB, magari 30 o 40. Sembra però che a bilanciare il lungo download vi sia una migliore gestione dei file di gioco che dovrebbe ridurre lo spazio occupato dallo sparatutto. Se non siete riusciti a risolvere questo problema nemmeno seguendo i nostri consigli su come ridurre lo spazio occupato da COD Modern Warfare su PS4 e Xbox One, allora questo update farà al caso vostro.

Vi ricordiamo che nelle ultime ore è stato avvistato un missile nei cieli di Verdansk, la mappa di COD Warzone. Secondo alcuni utenti non si tratterebbe d'altro che il primo indizio dell'imminente distruzione dello stadio di Call of Duty Warzone.