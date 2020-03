COD Warzone e Modern Warfare: nuovo aggiornamento in arrivo con mappe e armi

Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone si preparano a ricevere un nuovo corposo aggiornamento che dovrebbe fare la sua comparsa nella giornata di oggi (martedì 24 marzo) o al più tardi entro la mattinata di domani.

Call of Duty Warzone dovrebbe ricevere nuove armi tra cui 725, MK2, .50 GS e EBR-14, tutte di livello comune e non comune, inoltre sembra siano previste anche migliorie tecniche e correzioni di bug per il Battle Royale mentre non sappiamo se la LTM High Action debutterà oggi in Warzone.

Call of Duty Modern Warfare dovrebbe invece aggiungere una mappa multiplayer 6v6, la terza della Stagione 2 insieme a Atlas e Rusticante, confermato anche un nuovo operatore (Talon) e un bundle con vari progetti per le armi.

Activision sta supportando attivamente entrambi i giochi con nuovi contenuti, COD Warzone può contare su 30 milioni di giocatori, inoltre si parla già di un nuovo Call of Duty Free to Play per il 2021 che dovrebbe prendere in prestito da Warzone le meccaniche Battle Royale espandendo la formula del gioco originale che tanto successo ha riscosso in queste settimane.

Da segnalare anche gli ottimi risultati di Call of Duty Mobile, scaricato da oltre 100 milioni di giocatori in tutto il mondo.