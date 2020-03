COD Warzone e Modern Warfare: un nuovo leak conferma la skin principale della Stagione 3

Continuano ad arrivare con una certa costanza nuove indiscrezioni sulla Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare e della sua modalità battle royale, Warzone. L'ultimo leak riguarda l'identità dell'Operatore che potremo sbloccare in due diverse versioni acquistando e completando il prossimo Pass Stagionale.

Parliamo di Alex, personaggio che i giocatori della campagna single player dello sparatutto in prima persona ricorderanno sicuramente. La prima versione di Alex, stando a quando riportato dal leak di ModernWarzone su Twitter si potrà sbloccare al livello 1 del Pass Stagionale e quella definitiva, che potrebbe essere quella di Alex con il costume di Ghost, dovrebbe essere la skin sbloccabile al livello 100 del pass. Se così fosse, ciò vuol dire che Ronin verrà pubblicato nel corso della prossima stagione nel negozio di gioco e andrà necessariamente acquistato per poter essere aggiunto alla collezione di operatori a propria disposizione. Si tratta ovviamente di rumor e, nonostante queste informazioni siano state estratte direttamente dai file di gioco, tutto potrebbe subire un'inversione di marcia fino alla pubblicazione del grosso aggiornamento che segnerà il debutto della prossima stagione. Vi ricordiamo che la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone dovrebbe prendere il via martedì 7 aprile 2020, ovvero tra poco più di una settimana.



Vi ricordiamo come sempre che COD Warzone può essere scaricato e giocato gratuitamente da tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Su PS4 non è necessario essere in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus per giocare, invece su Xbox One è fondamentale essere abbonati a Xbox Live.

Avete già dato un'occhiata al leak con tutte le modalità in arrivo prossimamente su Call of Duty Warzone?