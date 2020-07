COD Warzone e Modern Warfare: al via il nuovo weekend di XP doppi

Activision e Infinity Ward hanno appena lanciato un nuovo fine settimana di Punti Esperienza Doppi in Call of Duty Warzone e Modern Warfare, evento molto utile per tutti i giocatori dello sparatutto in prima persona.

Da questa sera fino al prossimo martedì 7 luglio 2020 alle ore 19:00 italiane potrete giocare e ottenere in qualsiasi modalità il doppio di punti esperienza profilo, punti esperienza arma e punti esperienza del Pass Battaglia. Ciò significa che per i prossimi quattro giorni avrete l'occasione perfetta per recuperare qualche livello del pass stagionale e potenziare le armi, così da sbloccare tutti gli accessori e creare il loadout che avete sempre desiderato sia nel multiplayer classico che nella battle royale.

A proposito di pass, vi ricordiamo che completando i primi 31 livelli è possibile sbloccare gratis Fennec e CR-56 AMAX in COD Modern Warfare e Warzone. Non dimenticate inoltre che l'update di metà stagione 4 ha introdotto anche il fucile di precisione Rytek AMR, un'arma che può essere aggiunta in modo gratuito all'armeria semplicemente portando a termine una semplice sfida a base di quickscope.

Sapevate che secondo alcune voci di corridoio la mappa di COD Warzone verrà stravolta da un treno con l'arrivo della Stagione 5?