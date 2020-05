COD Warzone e Modern Warfare offline: problemi per i server, Activision indaga

Sembra proprio che dopo i problemi ai server di COD Warzone e Modern Warfare verificatisi durante la scorsa settimana, i giocatori stiano ora riscontrando nuovi disservizi.

Come riportato da Gamerant, infatti, entrambi i titoli della famiglia di Call of Duty sono attualmente protagonisti di problematiche connesse all'accesso ai server e alle funzionalità online. A confermare le segnalazioni giunte da parte della community videoludica è anche un cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale del supporto Activision. Quest'ultimo, come potete verificare in calce a questa news, rassicura il pubblico sul fatto che la software house si sta già occupando dell'inconveniente.

"Stiamo attivamente indagando in merito ad una problematica per la quale alcuni giocatori risultano non in condizioni di connettersi ai servizi online. - si legge nel Tweet - Vi ringraziamo per la vostra pazienza. Restate sintonizzati per aggiornamenti". Nuove informazioni in merito alla risoluzione della problematica saranno dunque comunicati dai canali social del supporto Activision, non appena possibili.



In attesa di maggiori informazioni in merito alla piena ripresa delle attività dei server di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, vi ricordiamo che preso avrà inizio la Stagione 4 dei due Call of Duty, che porterà con sé novità sia per il battle royale free to play sia per il capitolo principale della saga.