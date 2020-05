COD Warzone e Modern Warfare offline: server inattivi, Activision al lavoro

Se state sperimentando delle ripetute problematiche di connettività con i due titoli della saga di Call of Duty, sappiate che non siete gli unici giocatori ad essere affetti dal problema.

Come riportato da DotEsports, sono infatti molte le segnalazioni di utenti che, nel momento in cui scriviamo, non riescono ad avere accesso alle funzionalità online di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare. Il problema, di natura attualmente non del tutto chiara, è stato comunque rilevato dal team di supporto di Activision. Direttamente dall'account Twitter del supporto della software house giunge infatti un cinguettio di conferma in merito, indirizzato alla community dei due titoli COD:

"Stiamo svolgendo attivamente indagini in merito ad un problema che impedisce ad alcuni giocatori di connettersi ai servizi online. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti". Per seguire l'evoluzione della situazione, consigliamo dunque ai giocatori di COD: Warzone e COD: Modern Warfare di continuare a monitorare i canali di comunicazione ufficiali di Activision.



Nel frattemp, ricordiamo che entrambi i titoli sono stati recentemente protagonisti della pubblicazione di un nuovo aggiornamento: sono infatti state modificate le Playlist di COD Warzone e COD Modern Warfare. Il medesimo update ha inoltre reso possibile l'apertura dei bunker misteriosi di Call of Duty Warzone.