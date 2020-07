COD Warzone e Modern Warfare: ecco perché c'è chi accusa il gioco di essere pay to win

Sebbene qualche settimana fa sia arrivata in Call of Duty Warzone e Modern Warfare una corposa patch mirata a bilanciare le armi, pare che questo sforzo degli sviluppatori non abbia avuto l'effetto desiderato. Sono in tanti, infatti, ad accusare l'FPS di essere un pay to win a causa della presenza di armi troppo efficaci se paragonate ad altre.

Le polemiche, che riguardano quasi esclusivamente la componente battle royale, coinvolgono la mitragliatrice leggera Bruen MK9 e il fucile d'assalto Grau 5.56, che malgrado i nerf continua a dominare la classifica di gradimento delle armi. Il problema non esisterebbe se tutte le armi fossero disponibili per tutti i giocatori, ma purtroppo non è così: chi non ha sbloccato questi strumenti di morte durante le passate stagioni e praticamente con zero sforzi, si ritrova ora a dover completare delle complesse sfide per aggiungerle alla propria armeria. Le uniche scorciatoie per ovviare a questo problema sono sostanzialmente due: acquistare un progetto a pagamento, così da sbloccare immediatamente la versione di base dell'arma, o procedere all'acquisto di Modern Warfare, le cui modalità multigiocatore classiche semplificano sensibilmente il completamento delle sfide. Al momento non c'è ancora una risposta da parte del team di sviluppo, che potrebbe introdurre in futuro dei metodi alternativi per entrare in possesso delle vecchie armi stagionali.

A questo proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida con i consigli per sbloccare il Grau 5.56 in COD Modern Warfare e Warzone, ricordandovi sempre di approfittare dei weekend di prova gratuiti del multiplayer. Non dimenticate inoltre che si possono sbloccare gratis Fennec e CR-56 AMAX nella Stagione 4 di COD Warzone, quindi fareste bene ad ottenere tramite Pass Stagionale e non attendere che vengano bloccate dietro difficili sfide.