COD Warzone e Modern Warfare pesano troppo? Infinity Ward lavora a una soluzione

Dopo aver finalmente annunciato della data di lancio della Stagione 4 di COD Modern Warfare e Warzone, Infinity Ward conferma di essere al lavoro per ridurre il peso del kolossal FPS e della sua controparte battle royale gratuita.

A riferire degli sforzi profusi dalla software house interna ad Activision per "snellire" il peso delle ultime iterazioni di Call of Duty Modern Warfare è Ashton Williams. La dirigente responsabile delle comunicazioni di Infinity Ward spiega infatti sui social che "stiamo continuando a setacciare tutte le risorse per ridurre le dimensioni laddove possibile e ottimizzare ulteriormente le patch future. Come promemoria utile per i giocatori, ricordo che se si vuole liberare dello spazio su hard disk si possono disinstallare i pacchetti di contenuti delle modalità che non stai giocando".

Sempre in merito agli interventi compiuti da Infinity Ward, Williams dichiara che "il download della Stagione 4 sarà di grandi dimensioni. Al fine di ridurre lo spazio su disco complessivo occupato da Modern Warfare e Warzone, stiamo comprimendo un sacco di risorse. Una volta che andrete a installare questo aggiornamento, il lancio della Stagione 4 occuperà solo 4 GB di spazio aggiuntivo sulle console per tutto il nuovo contenuto". Dalle parole della dirigente di Infinity Ward, però, non sappiamo se con gli aggiornamenti futuri gli appassionati dello sparatutto di Activision assisteranno a un'ulteriore "cura dimagrante" per l'enorme spazio su disco occupato da COD Modern Warfare e Warzone.