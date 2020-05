COD Warzone e Modern Warfare, problemi con il Battle Pass: Activision al lavoro

Direttamente dall'account Twitter ufficiale del servizio di supporto di Activision giunge una segnalazione indirizzata ai giocatori attivi nell'universo di Call of Duty.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, si segnalano delle problematiche inerenti il Battle Pass di Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare. Nello specifico il messaggio è volto a rassicurare i giocatori che, al momento, visualizzano il proprio Battle Pass come inattivo. Si tratta infatti di un errore già noto al servizio di supporto Activision, che, nel momento in cui scriviamo sta già lavorando per risolverlo nel più breve tempo possibile. Non appena possibile, sarà pubblicato un apposito fix dedicato.



Nel frattempo, tuttavia, i giocatori in possesso del Battle Pass su COD: Warzone e COD: Modern Warfare possono comunque continuare a dedicarsi ai due titoli senza preoccupazioni. Activision riferisce infatti che sia la progressione sie le ricompense legate al pass funzionano attualmente esattamente come previsto dal team di sviluppo, senza problemi di sorta.



In attesa di informazioni in merito al nuovo aggiornamento in arrivo, segnaliamo che gli sviluppatori hanno recentemente confermato l'arrivo di una modalità Duo in COD Warzone. Da poco è stato inoltre confermato che il battle royale di COD supporterà PS5 e Xbox Series X, anche se non sono ancora state specificate le modalità.