COD Warzone e Modern Warfare: crossplay confermato e dettagli sulla progressione unificata

Anticipato da una lunga sequenza di indiscrezioni, nel corso della giornata di lunedì 9 marzo è finalmente giunto l'annuncio di Call of Duty: Warzone, COD accessibile in maniera completamente gratuita.

Dalla struttura battle royale, quest'ultimo vanta diverse connessioni con Calll of Duty: Modern Warfare. I giocatori attivi su entrambi i titoli potranno infatti contare su di un sistema di progressione unificata: ciò implica che tutti gli oggetti già guadagnati in Modern Warfare saranno automaticamente disponibili anche in Warzone. Tra questi figurano gli oggetti del Battle Pass, Operatori, armi e item di personalizzazione. Specularmente, tutti gli avanzamenti realizzati giocando a Call of Duty: Warzone andranno ad influire sulla progressione del giocatore all'interno di Call of Duty: Modern Warfare.



Prevista anche una forma di collegamento per i giocatori che acquisteranno in futuro la versione completa di Call of Duty: Modern Warfare in futuro. In tal caso, tutti i progressi e gli oggetti conseguiti e sbloccati in COD: Warzone saranno offerti come ricompensa anche nell'ultimo capitolo della saga Activision. Infine, è stato ufficialmente confermato che il nuovo Call of Duty: Warzone supporterà funzioni di cross-play.



Ricordiamo che il battle royale sarà disponibile a breve: sulle pagine di Everyeye trovate indicazioni per il download gratuito di Call of Duty: Warzone su PC, PlayStation 4 e Xbox One.