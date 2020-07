COD Warzone e Modern Warfare: che fine hanno fatto i punti doppi XP del weekend?

Problemi per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone: nel momento in cui scriviamo è ancora in corso l'evento Doppi XP per il weekend del 4 luglio, tuttavia molti giocatori si stanno lamentando poichè non avrebbero ricevuto nessuna doppia dose di punti esperienza nel fine settimana.

Difficile dire cosa sia successo ma i social si sono rapidamente riempite di richieste di chiarimenti sull'accaduto, al momento non pervenute da parte del publisher e degli sviluppatori. Il weekend doppi XP è stato effettivamente annunciato la scorsa settimana ed è iniziato giovedì 2 luglio con data di fine prevista per martedì 7 luglio alle 19.00.

Come mai dunque i bonus non sono stati accreditati? Activision ha rimandato l'evento senza comunicazioni (molto improbabile) oppure ci sono stati problemi tecnici? Questa ipotesi sembra essere la più probabile sebbene non ci siano stati avvisi in tal senso, dobbiamo però ricordare che negli Stati Uniti lo scorso weekend è stato un fine settimana di festa per il Giorno dell'Indipendenza e questo potrebbe aver rallentato le operazioni di supporto tecnico.

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte di Activision e Infinity Ward, qualcuno di voi sta registrando questo problema? Non è del tutto chiaro se il mancato accredito dei punti abbia colpito solamente alcune regioni o piattaforme, oppure se riguardi indistintamente tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone.