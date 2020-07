COD Warzone e Modern Warfare: rimossa l'emote 'OK', ecco perché

Nel corso delle ultime ore è stata rimossa una delle emote disponibili in Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Il gesto, chiamato "OK", è stato silenziosamente rimosso da parte del team di sviluppo, il quale non ha ancora reso note le ragioni dietro questa azione.

Stando agli utenti più informati pare che il gesto OK, solitamente utilizzato per dare conferma ad un'altra persona, possa in alcuni casi essere collegato a razzisti e suprematisti bianchi. Stando infatti ad alcuni articoli pubblicati sul web, il gesto in questione fa assumere alle mani una particolare posizione che richiama la W e la P, che starebbero per "White Power". Insomma, per dissociarsi da possibili fraintendimenti, il team di sviluppo ha deciso di rimuovere in maniera definitiva il gesto. Per quanto la maggior parte degli utenti facesse utilizzo di quella emote semplicemente per far sapere agli alleati di aver compreso il loro messaggio, c'era il serio rischio che qualcuno potesse utilizzarla con altri scopi.

In attesa di una conferma o di una smentita da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che proprio questa sera sono state aggiornate le playlist settimanali di Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

