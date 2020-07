COD Warzone e Modern Warfare, Stagione 4: come ottenere i nuovi Twitch Drop

Come ormai in ogni stagione, anche nella Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare sono arrivati i nuovi Twitch Drops. Scopriamo insieme come fare per ottenere una serie di ricompense gratuite semplicemente guardando qualche partita sulla piattaforma di streaming.

Innanzitutto dovete assicurarvi di aver collegato il vostro account Twitch a quello Call of Duty e, per farlo, basta visitare il sito ufficiale dello sparatutto e fare un rapido check nella pagina dedicata alle piattaforme collegate. Una volta completato questo semplice passaggio, non vi resta che guardare un qualsiasi streamer di Call of Duty purché abbia la seguente dicitura poco sotto il titolo della diretta: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming."

Valgono al solito tutte le regole dei Twitch Drops, ovvero bisogna tenere aperta una sola diretta nel proprio browser o sul proprio smartphone, tenerla in primo piano e senza disabilitare in alcun modo il volume (a meno che non siate su PC, dove potete aggirare questo requisito spegnendo gli speaker).

Ecco di seguito le ricompense di questa stagione:

Spray Censura Eccessiva: Guarda per 1 ora

Guarda per 1 ora Emblema Amo le Bombe: Guarda per 2 ore

Guarda per 2 ore Progetto per il fucile d'assalto Grau, Flusso Sanguigno: Guarda per 3 ore

Come sempre, alla ricezione degli oggetti riceverete una notifica su Twitch in corrispondenza della piccola icona a forma di campanella situata in alto a destra.

