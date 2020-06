COD Warzone e Modern Warfare: Stagione 4 Reloaded ora disponibile per il download

Activision e Infinity Ward hanno annunciato di aver iniziato il rollout di Reloaded, corposo aggiornamento della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare, ora disponibile per il download su tutte le piattaforme.

L'aggiornamento ha un peso compreso tra i 22 ed i 36 GB a seconda della piattaforma di destinazione, su console inoltre è necessario effettuare il download di ulteriori 3.5 GB di file per abilitare l'accesso alle Lobby Multiplayer di Warzone e Modern Warfare. Per chi gioca esclusivamente a Call of Duty Warzone invece l'aggiornamento richiederà tra i 22 e i 30 GB di spazio libero su disco.

Ma quali sono i nuovi contenuti dei due giochi? Da segnalare l'arrivo della mappa Cheshire Park ambientata a Londra e della modalità di gioco Team Defender, introdotta per la prima volta in Call of Duty Modern Warfare 3. Inoltre debutta la nuova arma Rytec ARM, da segnalare infine il supporto per i 200 giocatori in Battle Royale in COD Warzone, una opzione attesissima dalla community e che finalmente viene resa disponibile per tutti i giocatori.

Cosa ne pensate dell'update Reloaded della Stagione 4 di Call of Duty? Activision e Infinity Ward stanno lavorando duramente per garantire iniezioni di contenuti a cadenza regolare, siete soddisfatti di questa strategia?