COD Warzone e Modern Warfare Stagione 5: come sbloccare gratis ISO e AN-94

Come ogni stagione di Call of Duty Warzone e Modern Warfare che si rispetti, anche la Stagione 5 permette a qualsiasi giocatore di aggiungere gratuitamente alla propria armeria due diverse armi. In questo caso si tratta della mitraglietta ISO e del fucile d'assalto AN-94.

Al solito il meccanismo attraverso il quale sbloccare le nuove armi è estremamente semplice e coinvolge il pass stagionale. Entrambe le armi fanno parte delle ricompense gratuite del pass e non è quindi necessario acquistare il Pass Battaglia per poterle sbloccare: tutto ciò che dovete fare è giocare e completare sfide fino a quando non otterrete abbastanza punti esperienza da raggiungere il livello 30. Al raggiungimento del livello 15 del pass avrete infatti accesso alla mitraglietta ISO, invece al livello 31 potrete sbloccare il fucile d'assalto AN-94.

Vi suggeriamo caldamente di sbloccare entrambe le bocche da fuoco entro la fine della stagione, poiché all'inizio della Stagione 6 queste armi potranno essere ottenute solo completando delle complesse sfide multiplayer o acquistando un progetto nel negozio.

A questo proposito, sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare il Bruen MK9 in Call of Duty Modern Warfare e Warzone.