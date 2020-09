COD Warzone e Modern Warfare, parte la Stagione 6: le novità del Battle Pass in video

Con il lancio della Stagione 6 di COD Warzone e Modern Warfare, Activision celebra il grande evento confezionando un video che ci aiuta a familiarizzare con le sorprese e i contenuti del nuovo Battle Pass.

Il programma organizzato da Infinity Ward per intrattenere gli appassionati del battle royale e dell'ultimo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Call of Duty sarà quantomai ricco. Il Battle Pass della Stagione 6 offre infatti dei progetti arma esclusivi, l'accesso a skin inedite e l'opportunità di acquisire Punti COD, gettoni PE e tanto altro.

La progressione dell'esperienza sarà accompagnata dallo sblocco di elementi di equipaggiamento, oggetti e personalizzazioni varie: al livello 15 del Pass Stagionale riceveremo ad esempio il fucile da cecchino SP-R208, mentre al livello 31 sarà possibile sbloccare il fucile d'assalto AS-VAL. Quanto alle attività da svolgere, il Battle Pass della Stagione 6 porta in dote le sfide da affrontare nelle mappe Verdansk Riverside in Guerra Terrestre, Station in Scontro e, per la modalità 6 contro 6, le arene Mialstor Tank Factory e Broadcast.

Gli appassionati di Call of Duty Warzone saranno poi felici di sapere che, per tutta la durata della nuova Season, saranno in grado di cimentarsi nelle battaglie Armored Royale, con squadre che entreranno in partita su di un mezzo corazzato e con un arsenale che vanterà una mitragliatrice pesante.