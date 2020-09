COD Warzone e Modern Warfare, Stagione 6: la patch in preload su PS4

Il debutto della Stagione 6 di COD Modern Warfare e Warzone è ormai imminente, con un'ondata di nuovi contenuti attesi all'interno dei due titoli.

I giocatori in attesa dell'aggiornamento dedicato potrebbero tuttavia avere già la possibilità di procedere con il relativo preload. Secondo quanto riferito dal portale Charlie Intel, infatti, sembra che alcuni utenti attivi su PlayStation 4 abbiano avuto accesso al download dell'update 1.27, sia su Call of Duty: Modern Warfare sia su Call of Duty: Warzone. In particolare, parte del pubblico avrebbe avuto modo di scaricare la patch già sabato 27 settembre, mentre il resto dell'utenza dovrebbe poter procedere con l'operazione nel corso delle prossime ore.



L'aggiornamento di COD: Warzone e COD: Modern Warfare potrà tuttavia essere installato solamente a partire dalle ore 08:00 di lunedì 29 settembre. Ad ogni modo, la possibilità di procedere in anticipo con il preload della patch, che ha un peso complessivo di 20 GB, risulterà sicuramente gradita alla community. La medesima procedura era stata attivata su PlayStation 4 anche in occasione del lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.



Tra le numerose novità che debutteranno in-game con l'aggiornamento, troviamo l'attivazione di una linea della metropolitana in COD: Warzone.