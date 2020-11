COD Warzone e Modern Warfare: l'ultima patch aggiunge le Partite Private

Gli sviluppatori di Infinity Ward pubblicano l'aggiornamento 1.29 di Call of Duty Modern Warfare e accompagnano l'update con l'introduzione delle Partite Private in COD Warzone, una delle caratteristiche più richieste dagli appassionati dello sparatutto free-to-play.

Con la patch 1.29 di COD Modern Warfare assistiamo infatti all'aggiunta delle Partite Private in Warzone, grazie alle quali poter organizzare delle sfide "personali" senza dover necessariamente passare per il matchmaking online.

L'ultimo aggiornamento dello sparatutto e del battle royale di Activision porta in dote anche delle modifiche alle Playlist. In COD Modern Warfare la scaletta delle attività da svolgersi in rete prevede le sfide Ground War, Gunfight, TDM Snipers Only, Hardpoint Hills and Kills, Shipment 24/7 e Shoot House 24/7, mentre in COD Warzone le Playlist comprenderanno le modalità Battle Royale Solo o in squadre composte da due, tre o quattro membri, oltre alle sfide Plunder con squadre da tre soldati.

Quanto alle Partite Private, il numero di giocatori richiesti per avviare queste attività varia in base alla sfida scelta, attestandosi su 50 utenti per la modalità Battle Royale principale, su 30 soldati nella modalità Malloppo e su "soli" 24 partecipanti nelle sfide Mini Battle Royale. In calce alla notizia trovate il link con le note complete della patch. Prima di lasciarvi ai commenti, sapevate che Activision ha confermato che COD Warzone e Black Ops Cold War gireranno su due motori grafici diversi?