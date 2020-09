COD Warzone, Modern Warfare e weekend: doppi XP e Mini Royale

In attesa del prossimo capitolo della saga, gli appassionati di Call of Duty possono trascorrere ancora moltissime ore in COD: Modern Warfare e COD: Warzone.

Prosegue infatti a pieno ritmo il supporto post lancio offerto da Infinity Ward a entrambe le produzioni. Tra le iniziative speciali, troviamo, come ormai tradizione, quelle pensate appositamente per il weekend. A partire dalle ore 19:00 di venerdì 25 settembre, ad esempio, i giocatori potranno guadagnare doppi XP, doppi weapon XP e raddoppiare la velocità di avanzamento all'interno del Battle Pass.



Con l'introduzione di nuove Playlist in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, Infinity Ward ha inoltre annunciato che nel free to play, sempre nel corso del weekend, sarà disponibile la modalità Mini Royale. Entrambi i giochi possono invece contare sin da ora sull'attivazione di Shipment 24/7 e di Shoot House 24/7, entrambe introdotto delle Playlist Multiplayer dei due shooter Activision.

In chiusura, ricordiamo che presto il franchise Activision accoglierà al suo interno una new entry: il prossimo 13 novembre, infatti, si farà strada sul mercato Call of Duty: Cold War. Per non farvi trovare impreparati a quella che sarà l'ambientazione del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato alla Guerra Fredda.