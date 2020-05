COD Warzone e Modern Warfare: XP doppi estesi fino all'8 maggio

A causa dei problemi di matchmaking riscontrati durante il weekend, Activision ha deciso di estendere il bonus dei punti esperienza doppi in COD Modern Warfare e Warzone, rendendolo disponibile fino a venerdì 8 maggio.

Originariamente previsto per il weekend del 2 maggio, il bonus dei punti esperienza doppi di COD Modern Warfare e Warzone ha dovuto fare i conti con i problemi di matchmaking riscontrati con i due giochi. Problemi tecnici che hanno impedito ai giocatori di sfruttare pienamente il bonus in questione.

Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di estendere il bonus fino a venerdì 8 maggio, permettendo ai giocatori di COD Modern Warfare e Warzone di sfruttarlo per il resto della settimana. Ricordiamo che il bonus permette di guadagnare il doppio dei punti esperienza per il giocatore e per le armi, un'ottima occasione per scalare i livelli del Battle Pass più rapidamente.

Sfrutterete l'occasione per salire di livello più velocemente e sbloccare MK9 Bruen e mimetica Ossidiana, le nuove ricompense stagionali di COD Modern Warfare e Warzone?