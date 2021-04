COD Warzone: i monitor di Rebirth Island si stanno misteriosamente accendendo

Mancano ormai poche ore all'inizio dell'evento finale della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, del quale non sappiamo ancora i dettagli se non la data d'inizio. Sembra però che qualcosa di misterioso stia iniziando ad accadere nel gioco e non solo.

Nel corso delle ultime ore sono state numerose le segnalazioni dei giocatori di Call of Duty Warzone che hanno notato un particolare dettaglio in giro per Rebirth Island, la seconda mappa del battle royale dalle dimensioni più contenute: i monitor presenti nella fabbrica di Nova 6 si stanno accendendo, sebbene gli schermi non mostrino nulla di rilevante. È chiaro che questo avvenimento possa avere dei legami con l'evento in arrivo nelle prossime ore, ma non è chiaro come andrà ad incastrarsi con quanto sta per accadere a Verdansk.

Nel frattempo arrivano le prime conferme che l'evento coinvolgerà l'intera mappa del battle royale, dal momento che alcuni influencer hanno ricevuto un particolare press kit contenente una tuta da paracadutista con un messaggio molto preciso: "Tutta Warzone è stata invasa". È chiaro quindi che il numero di non morti stia aumentando e non escludiamo che l'evento in arrivo sia fortemente legato alle pericolose creature che si aggirano per la mappa.

In attesa di scoprire questa sera cosa accadrà, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sui contenuti della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.