COD Warzone e MW, armi gratis: come sbloccare la mitragliatrice RAAL

Con l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone e Modern Warfare è arrivata a sorpresa la mitragliatrice leggera RAAL MG, la quale va ad ampliare l'arsenale a disposizione sia per la modalità gratuita che per il vecchio capitolo dello shooter in prima persona.

Come tutte le armi introdotte post-lancio negli ultimi episodi della serie Activision, anche il nuovo LMG può essere sbloccato in maniera completamente gratuita attraverso il completamento di una sfida. Prima di procedere con i consigli su come sbloccare gratis la mitragliatrice, ecco di seguito una rapida descrizione della nuova arma, così da comprenderne le principali caratteristiche:

"Arma dalla bassa cadenza di fuoco e dalla canna alternante, entrambi elementi che mitigano il forte rinculo del caricatore .338 Norma. La sofisticata struttura in titanio rende il peso tutto sommato gestibile."

Di seguito potete scoprire tutti i dettagli sulla sfida da completare per aggiungere il RAAL MG all'armeria:

Multiplayer di Modern Warfare e Warzone: "Esegui 5 uccisioni in 7 partite diverse usando mitragliatrici leggere equipaggiate con un'ottica da ricognizione." - Ricompensa: 1.000 XP

Create quindi una classe personalizzata che abbia come arma primaria una qualsiasi mitragliatrice leggera e montateci sopra il mirino da ricognizione (non importa che ci siano altri accessori o meno). A questo punto scatenatevi in qualsiasi modalità e assicuratevi di eseguire almeno cinque uccisioni in ogni partita. Se giocate a Modern Warfare vi suggeriamo le playlist ambientate in mappe piccole, invece per chi gioca a Warzone sarebbe meglio optare per Malloppo e altre modalità con respawn e la possibilità di utilizzare loadout personalizzati.

Se non avete voglia di completare la sfida, sappiate che chiunque decida di acquistare un bundle del negozio contenente almeno un progetto per l'arma (mitragliatrice leggera Hotel) potrà avere accesso immediato alla bocca da fuoco e aggirare così il completamento della sfida. Va inoltre precisato che l'arma non è disponibile in Call of Duty Black Ops Cold War e, di conseguenza, non vi è una sfida alternativa completabile nella modalità Zombies.