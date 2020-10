COD Warzone e MW: contenuti e prezzo dei bundle a tema Saw e Non aprite quella porta

Nel corso della serata è finalmente arrivato il nuovo evento a tema Halloween per COD Modern Warfare e Warzone, che permette ai giocatori non solo di esplorare la versione notturna e popolata dai non morti di Verdansk, ma anche di accedere ad una serie di esclusivi pacchetti a pagamento dedicati a pellicole come Saw e Non aprite quella porta.

Ecco di seguito i contenuti dei bundle in vendita da oggi:

Non aprite quella porta

Brivido, skin leggendaria per Velikan

Cimelio di famiglia, progetto leggendario per mitragliatrice leggera

Guastafeste, progetto leggendario per mitraglietta

Tritacarne, progetto leggendario per arma da mischia

Stridulo, clacson veicolo leggendario

Motosega, portafortuna epico

Volto familiare, adesivo epico

Non aprite quella porta, biglietto da visita epico

Ritratto del killer, emblema epico

Incubi terrificanti, spray epico

Saw

Billy, skin leggendaria per Morte

Confessione, progetto leggendario per fucile d'assalto

Trappola mortale, progetto leggendario per fucile a canna liscia

Salassatore, progetto leggendario per arma da mischia

Treno del dolore, skin veicolo leggendaria

Giochiamo, portafortuna epico

Provami, adesivo epico

Saw, biglietto da visita epico

La scelta è tua, emblema epico

Taglio a spirale, spray epico

Dottor Karlov vive

Dottor Karlov, skin leggendaria per Bale

Risonante, progetto leggendario per fucile d'assalto

Emanazione, progetto leggendario per mitraglietta

Tiristore, progetto leggendario per arma da mischia

Condensatore, skin veicolo leggendaria

Bobina di Tesla, portafortuna epico

Fuori di testa, adesivo epico

Corrente alternata, biglietto da visita epico

Wardenclyffe, emblema epico

Sbalzo di tensione, spray epico

Ciascuno dei pacchetti elencati sopra ha un costo di 2.400 Punti COD, ovvero l'equivalente di circa 24 euro in microtransazioni. Non è chiaro per quanto tempo questi oggetti resteranno a disposizione dei giocatori nel negozio, ma è probabile che abbandoneranno lo store in game al termine dell'evento, ovvero il prossimo 3 novembre 2020.

