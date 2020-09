COD Warzone e MW: cosa contiene il bundle di Morte, l'operatore ispirato a Fabio Rovazzi

Con il consueto aggiornamento settimanale del negozio, Call of Duty Modern Warfare e Warzone hanno accolto il pacchetto dedicato a Morte, il nuovo Operatore le cui fattezze sono ispirate a Fabio Rovazzi.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel pacchetto "Morte Operator Bundle":

Conciliatore - Skin dell'Operatore Morte

Lapide - Progetto per fucile d'assalto

Saguaro - Progetto per fucile tattico

Tuco - Mossa finale Operatore

Chisholm - Progetto per arma da mischia

Mojave - Ciondolo per le armi

Sono più veloce - Battuta dell'Operatore Morte

Guglielmo Tell - Clacson per veicoli

Ferro Potente - Biglietto da visita

Morte Strisciante - Emblema

Va precisato che l'utilizzo dei progetti inclusi nel pacchetto, Saguaro e Lapide, abilitano una scia esclusiva di colore rosso per i proiettili delle armi e applica loro l'effetto Smembramento. Nel caso in cui voleste aggiungere tutti questi oggetti alla vostra collezione, sappiate che il prezzo del pacchetto è di ben 2.400 Punti COD, ovvero l'equivalente di 24 euro in microtransazioni.

A proposito di questo inaspettato DLC, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video in cui Fabio Rovazzi racconta come è finito in Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Sapevate inoltre che le ultime voci di corridoio vogliono l'arrivo di una modalità notturna nella Season 6 di COD Warzone?