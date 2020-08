COD Warzone e MW: dalle modalità alle armi, tutte le novità della Stagione 5

Activision ha finalmente aggiornato il sito ufficiale di Call of Duty Warzone e Modern Warfare con la roadmap della Stagione 5 ed una sfilza di informazioni su tutti i contenuti in arrivo con il nuovo aggiornamento e nel corso delle prossime settimane.

Ecco di seguito tutte le novità in arrivo domani:

Nuove mappe per il multiplayer classico: Petrov Oil Rig, Suldal Harbor, Aeroporto di Verdansk (Guerra Terrestre) e Livestock (Scontro)

Modifiche alla mappa di Warzone: Stadio aperto, Treno in corsa, interni della Stazione Ferroviaria e Risalitori esterni

Nuovo operatore del Battle Pass: Lerch

Modalità multiplayer classico: Cerca e Distruggi puntata doppia

Novità Warzone: modalità Mini Royale, nuove Sfide maestria e Lanci di Juggernaut

Nuove armi: fucile d'assalto AN-94 e mitraglietta ISO

Queste sono invece i contenuti che arriveranno nel corso delle prossime settimane, probabilmente con l'update di metà stagione:

Nuovo evento

Operatore Velikan

Nuove armi: Kodachi doppie e un fucile top secret (potrebbe trattarsi dell'Intervention)

Modalità multiplayer: Guerra Terrestre Rinforzo ed Essenziale

Modalità Warzone: Sterminatore di re

A queste si aggiunge anche la nuova funzionalità, in arrivo con l'update di domani, grazie alla quale i giocatori potranno con la pressione di un singolo tasto attivare una particolare animazione che permette di osservare l'arma, in maniera simile a quanto avviene già in titoli come Apex Legends, Counter Strike Global Offensive e Valorant.

A proposito di novità, sapevate che COD Warzone si evolverà con i prossimi Call of Duty? Pare infatti che il gioco riceverà un aggiornamento in occasione del lancio del prossimo capitolo della serie.