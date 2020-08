COD Warzone e MW: ricavi da urlo dalle microtransazioni per Activision

Un recente report finanziario di Activision ha fatto emergere un'incredibile crescita degli introiti dovuti alle microtransazioni dovuta principalmente alla popolarità di Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Il solo sparatutto ha registrato tra aprile e giugno 2020 un incremento di 536 milioni di dollari per i ricavi legati agli acquisti in game rispetto alla stessa finestra di tempo dell'anno precedente. A quanto pare nemmeno Call of Duty Mobile, che negli ultimi mesi ha avuto grande successo tra chi gioca su smartphone, è riuscito anche solo lontanamente a raggiungere i risultati del suo "fratello maggiore". Si tratta infatti di un risultato spaventoso se lo si paragona a quello di Blizzard, che ha portato a casa un aumento di 19 milioni di dollari grazie a World of Warcraft, e King, che con il suo Candy Crush ha fatto registrare una differenza di 41 milioni.

Resta ora da capire quali saranno i ricavi dell'estate, dal momento che l'arrivo di tutte le novità della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone potrebbero aver contribuito ulteriormente alla crescita del gioco.

Sapevate che la versione PC di Call of Duty Warzone e Modern Warfare ha ufficialmente superato i 200 GB di spazio occupato?