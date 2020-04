Cod Warzone e MW: le ricompense gratis della Stagione 3

Il Pass Battaglia della stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare è ricco di ricompense da sbloccare. Alcune di queste sono gratuite e possono essere ottenute anche da chi non ha acquistato il pass: vediamole tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le ricompense gratuite ottenibili nella Stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare, senza la necessità dunque di acquistare il Pass Battaglia. Per ciascuna di esse indichiamo il livello che bisogna raggiungere per sbloccare la relativa ricompensa.

Tutte le ricompense gratis della Stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare

Cerastes

Tipo: progetto pistola

Rarità: raro

Livello: 1

100 Punti COD

Tipo: punti

Rarità: leggendario

Livello: 6

Sergente arrabbiato

Tipo: sticker

Rarità: comune

Livello: 11

Renetti

Tipo: arma

Rarità: base

Livello: 15

Jerboa

Tipo: progetto fucile d'assalto

Rarità: leggendario

Livello: 21

Pacchetto di assistenza

Tipo: pacchetto

Rarità: raro

Livello: 24

Fuori portata

Tipo: spray

Rarità: comune

Livello: 28

SKS

Tipo: arma

Rarità: base

Livello: 31

Tutta la banda

Tipo: carta

Rarità: leggendario

Livello: 34

Bada Boom

Tipo: emblema animato

Rarità: epico

Livello: 37

Warzone Express

Tipo: skin per il veicolo

Rarità: raro

Livello: 39

Volpe del deserto

Tipo: sticker

Rarità: comune

Livello: 44

100 Punti COD

Tipo: punti

Rarità: leggendario

Livello: 48

Beefeater

Tipo: progetto fucile d'assalto

Rarità: leggendario

Livello: 55

Hammer Down

Tipo: orologio

Rarità: epico

Livello: 61

La lunga strada

Tipo: carta

Rarità: leggendario

Livello: 64

Prendi il ginocchio

Tipo: emblema animato

Rarità: leggendario

Livello: 67

Cercatore di calore

Tipo: sticker

Rarità: raro

Livello: 72

Spara per uccidere

Tipo: carta

Rarità: epico

Livello: 77

Ora delle streghe

Tipo: progetto per fucile di precisione

Rarità: leggendario

Livello: 81

Lil' Jung

Tipo: statuetta

Rarità: epico

Livello: 84

Con me?

Tipo: spray

Rarità: raro

Livello: 88

Il Cyborg

Tipo: emblema animato

Rarità: leggendario

Livello: 94

100 Punti COD

Tipo: punti

Rarità: leggendario

Livello: 98

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida al Grau 5.56 e allo Striker 45, non è necessario acquistare il Pass Battaglia per ottenere le ricompense gratuite. L'unica cosa che dovete fare, infatti, è raggiungere il relativo livello indicato per ciascuno di questi oggetti.

Al contrario, ricompense come il Tomogunchi Nero sono invece riservate ai giocatori che hanno comprato il Pass Battaglia della Stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare.

Tuttavia, se volete accelerare i tempi e ottenere il prima possibile anche le ricompense gratis, potete sempre acquistare il pass stagionale e sborsare 2400 COD Points per sbloccare istantaneamente i primi 20 livelli.