COD Warzone e MW, Season 5: disponibile il nuovo pacchetto gratis per gli utenti PS Plus

Per celebrare l'arrivo della Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, Activison e Sony hanno appena pubblicato sullo store digitale PlayStation un nuovo pacchetto scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati al PlayStation Plus e contenente numerosi oggetti per la personalizzazione di armi, profilo ed operatori.

Il bundle in questione, già disponibile sul PS Store, permette di accedere ai seguenti contenuti:

Skin Operatore epica per Otter (sblocca la skin operatore standard per chi non l'ha ancora ottenuta)

Progetto arma pistola leggendario

Coltello epico

Portafortuna arma epico

Biglietto da visita epico

Emblema epico

Gettone Punti Esperienza Poppi della durata di 60 minuti

Se non volete procedere al riscatto del DLC direttamente dalla vostra console, ecco di seguito il link al download del contenuto aggiuntivo sulla versione web del PlayStation Store, così da aggiungerlo con un semplice click alla vostra collezione:

Sapevate che tra le novità della Stagione 6 di Call of Duty Warzone potrebbe esserci anche una rete di tunnel sotterranei che permetterà al team di sviluppo di collegare svariate aree di Verdansk?