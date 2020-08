COD Warzone e MW Stagione 5: come esaminare l'arma in gioco

Come preannunciato da un leak qualche settimana fa, la Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha introdotto anche una nuova funzionalità grazie alla quale i giocatori possono osservare in gioco l'arma equipaggiata.

Questa meccanica è pressoché identica a quella vista in altri sparatutto in prima persona come Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends e Valorant e può essere attivata con la semplice pressione di un tasto. Tutto ciò che dovete fare per iniziare ad osservare l'arma tramite la nuova animazione è tenere premuta la freccia sinistra della croce digitale del controller PlayStation 4 o Xbox One. All'attivazione di questa speciale animazione il vostro personaggio inizierà a farvi vedere ogni singolo dettaglio dell'arma equipaggiata, così da vederne ogni singolo pixel.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle tante novità della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare gratis ISO e AN-94 in COD Warzone e Modern Warfare.

Sapevate che sta per fare il proprio debutto sul PlayStation Store un nuovo Combat Pack gratis di COD Warzone Stagione 5 per gli utenti PS Plus?