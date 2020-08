COD Warzone e MW, Stagione 5: svelato il nuovo pacchetto gratis con PS Plus

Anche la Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sarà accompagnata da una serie di contenuti in arrivo esclusivamente su PlayStation 4. Tra questi segnaliamo anche il nuovo Combat Pack, scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

Ecco di seguito tutti i contenuti del pacchetto:

“The Footballer”, Skin di Zane epica (sblocca in automatico anche la versione standard dell'operatore)

“On The Volley”, Progetto arma epico

“Injury Time”, Orologio epico

“The sparks”, Ciondolo per le armi epico

“Stunning Strike”.Biglietto da visita epico

“Sparks Pride”, Emblema epico

Gettone PE Doppi della durata di 60 minuti

Il pacchetto in questione potrà essere scaricato a partire da oggi, 5 agosto 2020, da tutti gli abbonati al servizio Sony. Va precisato che non è necessario essere in possesso di COD Modern Warfare per poter usufruire di questi contenuti, dal momento che sono utilizzabili anche dai giocatori di Warzone. Tra gli altri contenuti esclusivi PS4 troviamo poi la missione per ottenere il progetto Grand Rapids e la mappa per la Spec Ops Sopravvivenza chiamata Crash. Come tutti i DLC esclusivi Sony, anche questi arriveranno anche su PC e Xbox One a partire dal 1 ottobre 2020.

Vi ricordiamo che proprio questa sera è stata svelata la roadmap della Stagione 5 di COD Modern Warfare e Warzone, al cui interno trovate tutte le novità dell'aggiornamento in arrivo nelle prossime ore.

