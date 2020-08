COD Warzone e MW, Stagione 5: la versione PC supera i 200 GB

Con il debutto della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, il peso complessivo dello sparatutto Activision è aumentato ulteriormente ed occupa ora un quantitativo di spazio notevole, soprattutto nella versione PC.

Al momento, infatti, chiunque avesse voglia di giocare al multiplayer classico o a Warzone sul proprio PC deve liberare più di 200 GB di spazio sui dispositivi d'archiviazione, dal momento che stando alle testimonianze di alcuni utenti c'è chi arriva a 220GB di spazio occupato dalla cartella d'installazione. Purtroppo questa problematica è accentuata su PC, piattaforma sulla quale non è possibile l'installazione modulare presente al momento solo su console e che consente di liberare diverse decine di gigabyte di spazio rimuovendo la campagna e la modalità Operazioni Speciali. Insomma, sembra che le recenti promesse del team di sviluppo sull'ottimizzazione dello spazio occupato in seguito all'installazione dell'update della Stagione 5 non sembrano essere state rispettate.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ridurre lo spazio occupato da Call of Duty Modern Warfare e Warzone su PS4 e Xbox One.