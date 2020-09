COD Warzone e MW, Stagione 6: come sbloccare gratis le armi SP-R 208 e AS-VAL

Con la Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono state rese disponibili anche due nuove bocche da fuoco che i giocatori possono sbloccare semplicemente scalando i livelli del Pass Stagionale: l'SP-R 208 e l'AS-VAL.

Il primo è un fucile da cecchino e il secondo è un fucile d'assalto, entrambi dotati di una serie di accessori che i giocatori possono sbloccare semplicemente utilizzando una delle due armi per poi accedere all'armeria. Per sbloccare il fucile di precisione SP-R 208 non occorre far altro che raggiungere il livello 15 del Pass Battaglia, invece il fucile d'assalto AS-VAL si può aggiungere al proprio arsenale arrivando al livello 31. Va precisato che entrambe le ricompense sono gratuite: ciò significa che anche gli utenti che non hanno effettuato l'acquisto del Pass Stagionale possono sbloccarle senza alcun problema come tutte le altre armi introdotte nelle scorse stagioni.

Vi suggeriamo di sbloccare entrambe le armi entro la fine della Stagione 6, dal momento che per ottenere questi fucili nel corso della Stagione 7 potrebbe essere necessario completare sfide più o meno complesse o ricorrere all'acquisto di bundle nel negozio. Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis una skin a tema Black Ops Cold War in COD Warzone?