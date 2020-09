COD Warzone e MW, Stagione 6: tutti i dettagli su pass, armi gratis ed evento di Halloween

Activision ha appena aggiornato il sito ufficiale di Call of Duty con un lungo post interamente dedicato alle novità in dirittura d'arrivo su Warzone e Modern Warfare grazie all'aggiornamento della Stagione 6.

Tutti i giocatori dello sparatutto potranno sbloccare gratuitamente il fucile da cecchino SP-R208 al livello 15 del Pass Stagionale e il fucile d'assalto AS-VAL al livello 31, così da poter utilizzare queste nuove armi sia nella battle royale che nel multigiocatore classico. I possessori di Modern Warfare avranno invece accesso alle seguenti mappe: Mialstor Tank Factory (modalità 6 contro 6), Broadcast (modalità 6 contro 6), Station (Scontro) e Verdansk Riverside (Guerra Terrestre). Ad accompagnare le nuove mappe arriverà anche la modalità Killstreak Confirmed, nella quale le serie di uccisioni si possono ottenere esclusivamente raccogliendo le targhette dai cadaveri nemici.

Molto interessante è anche la nuova modalità di Warzone che prende il nome di Armored Royale, la quale vede ogni squadra entrare in gioco su un mezzo corazzato con un discreto numero di piastre d'armatura e una mitragliatrice pesante. In Armored Royale sarà anche possibile rinascere dopo la morte, purché il mezzo appartenente alla propria squadra sia ancora intatto.

Al solito Activision ha anche pensato ai contenuti da proporre nel corso della Stagione 6, che vedrà l'arrivo di un evento a tema Halloween che prenderà il nome di Haunting of Verdansk. Durante l'evento a tema, che si terrà dal 20 ottobre al 3 novembre, i giocatori potranno giocare in una nuova modalità a tempo e ottenere ricompense esclusive. Durante la stagione arriverà gratuitamente anche una nuova arma corpo a corpo che i giocatori di Counter Strike conoscono molto bene: il coltello butterfly.

Vi ricordiamo che l'update della Stagione 6 si può già pre-scaricare su PlayStation 4, invece i giocatori PC e Xbox One potranno avviare il download solo domani, in concomitanza con la sua pubblicazione.