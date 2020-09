COD Warzone e MW, Stagione 6: tutte le ricompense gratis del Season Pass

Con la Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, disponibile da oggi, è arrivato anche un nuovo Season Pass ricco di ricompense gratuite e a pagamento. Scopriamo insieme quali sono gli oggetti che i giocatori possono sbloccare anche senza acquistare il pass.

Ecco di seguito tutte le ricompense gratuite e il livello da raggiungere per sbloccarle:

Livello 1: Viaggiatore, Progetto raro per il fucile tattico Echo

Livello 6: 100 Punti COD

Livello 11: Pacchetto brani da guerra MW, brano per veicoli epico

Livello 15: SP-R 208, nuovo fucile tattico

Livello 21: Chirottero, ciondolo per le armi raro

Livello 24: Oophaga, progetto epico per fucile d'assalto Juliet

Livello 28: Pacchetto brani da guerra Hip Hop, brano per veicoli leggendario

Livello 31: AS-VAL, nuovo fucile d'assalto

Livello 34: Sguardo della furia, biglietto da visita leggendario

Livello 37: Paralisi, emblema epico

Livello 39: Dal profondo, skin veicolo epica

Livello 44: Pacchetto brani da guerra Black Ops, brano per veicoli epico

Livello 48: 100 Punti COD

Livello 55: Anqa, progetto leggendario per fucile tattico Delta

Livello 61: Ossidato, orologio leggendario

Livello 64: Pacchetto brani da guerra EDM, brano per veicoli leggendario

Livello 67: Mansa, emblema epico

Livello 72: Anima demoniaca, adesivo raro

Livello 77: Nemico del mio nemico, biglietto da visita leggendario

Livello 81: Rottweiler, progetto leggendario per fucile d'assalto Foxtrot

Livello 84: Pupsik, ciondolo per le armi epico

Livello 88: Cripta, spray epico

Livello 94: Terzo occhio, emblema leggendario

Livello 98: 100 Punti COD

