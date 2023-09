COD Warzone e MW2: con la Stagione 6 arrivano gli zombi e le skin di Diablo 4 e Spawn

A poco più di un mese dall'arrivo di Modern Warfare 3, Activision ha deciso di diffondere tutti i dettagli sull'ultima stagione di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, che ospiterà l'evento di Halloween ed una serie di speciali collaborazioni.

L'evento principale della Stagione 6 consiste nell'arrivo degli zombi a Vondel e Al Mazrah con l'evento The Haunting, che avrà inizio il 17 ottobre 2023, proprio il giorno dopo il termine della Beta di COD MW3. Nel corso dell'evento, i giocatori potranno prendere parte ad una serie di modalità speciali che riguarderanno sia il battle royale che DMZ, mettendo i giocatori di fronte ad un'orda di non morti che gli darà fastidio tanto quanto gli altri giocatori.

Come se non bastasse, Activision ha annunciato che il Battle Pass sarà tutto a tema Spawn e dovrebbe quindi includere una miriade di personaggi legati al noto personaggio dei fumetti. Ma quella di Spawn non è l'unica collaborazione, visto che gli sviluppatori hanno deciso di scatenarsi ad Halloween 2023. Come confermato sul sito ufficiale, nel negozio arriveranno i bundle con le skin di Diablo 4 (Lilith ed Inarius), Evil Dead (Ash Williams), Hellsing (Alucard) e He-Man and the Masters of the Universe (Skeletor). Ci sarà anche un pacchetto a tema Doom, ma in questo caso includerà solo una motosega ed una doppietta, quindi niente costume del DOOM Guy.

