COD Warzone e MW2 si tingono di horror: Spawn e Lilith nel trailer di Infestazione

Con l'avvicinarsi delle festività di Halloween, Call of Duty si rifà il look in stile horror con l'evento Infestazione, in arrivo su COD Warzone 2.0 e COD Modern Warfare 2. Le novità sono state illustrate dal publisher tramite il trailer che trovate in apertura.

Con l'evento Infestazione sono in arrivo alcuni ospiti speciali nel mondo di Call of Duty. Il trailer ci presenta innanzitutto Spawn, l'antieroe maledetto ideato da Todd McFarlane, a cui fa seguito l'arrivo di Lilith, l'iconico villain di Diablo 4. Assistiamo quindi all'assalto di infetti e creature mostruose che inizieranno a popolare le mappe di Al Mazrah e Vondel a partire da domani, martedì 17 ottobre, quando sarà ufficialmente disponibile la modalità Infestazione su Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

In un secondo trailer, che potete consultare in calce alla notizia, viene poi presentato il nuovo Operator Bundle, che vede protagonista Lilith di Diablo 4. Acquistandolo tramite lo store in-game di Call of Duty avrete accesso a 4 skin a tema Diablo e ad altri accessori ispirati all'hack 'n' slash di Blizzard Entertainment.

Di recente, Activision ha confermato che, ad affiancare la nuova mappa Urzikstan, ci sarà il ritorno di Rebirth Island e Fortune's Keep in Call of Duty Warzone.