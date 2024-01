COD Warzone e MW3: la skin più odiata di sempre è tornata con un nuovo look

Oggi è ufficialmente arrivata la Stagione 1 Furiosa di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che ha portato con sé un'ondata di novità. Tra i vari contenuti del corposo aggiornamento troviamo anche il ritorno di una skin che ha dato vita a numerose polemiche.

Per chi l'avesse dimenticato, la skin Gaia era stata rimossa qualche mese fa a causa delle lamentele dei videogiocatori, i quali erano stanchi di dover affrontare altri utenti che indossavano questo costume nei match online. Il problema di questo costume, che gli appassionati hanno iniziato a chiamare Evil Groot per via della somiglianza con il personaggio Marvel, era dovuto alle trasparenze che rendevano gli operatori che lo indossavano difficili da individuare e da colpire.

Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere temporaneamente l'oggetto estetico dal gioco e l'hanno riproposto oggi in una veste leggermente diversa. Come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, Gaia ha subito pesanti modifiche che eliminano del tutto le trasparenze e dovrebbero così porre fine alla controversia.

In attesa di scoprire come verrà accolto il nuovo look della skin, vi ricordiamo che un leak potrebbe aver svelato un evento crossover tra Call of Duty Warzone e Mortal Kombat, probabilmente in arrivo con la Stagione 2.