COD Warzone, una nave e nuovi edifici su Rebirth Island: le prime immagini

Con la Stagione 2 Reloaded alle porte, Activision e Raven Software hanno mostrato le prime immagini della versione rivisitata di Rebirth Island, che come preannunciato si prepara ad accogliere alcune novità nel layout della mappa.

Come potete osservare tramite le immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sono diverse le aree che accoglieranno l'arrivo di nuovi edifici e varie strutture che andranno ad affiancarsi a quelle che i giocatori conoscono ormai da diverso tempo. Nella zona di Nova, ad esempio, sbarcherà una nave mercantile, ma anche Security, solitamente un'area poco frequentata durante le partite, ha guadagnato un consistente restyling e potrebbe ora diventare un vero e proprio punto di interesse. Alcune piccole modifiche riguardano anche il cortile adiacente alle entrate laterali di Prison, con l'aggiunta inedita di alcune piccole tende ed altri piccoli ripari. Cosa ne pensate delle modifiche apportate da Raven Software?

Ricordiamo che la Stagione 2 Reinforced di Call of Duty Warzone Pacific avrà ufficialmente inizio con l'aggiornamento che verrà distribuito il 23 marzo su tutte le piattaforme. Tra le novità più importanti in arrivo nelle prossime settimane c'è sicuramente l'Operatore di Snoop Dogg, con il rapper che ha prestato le sue fattezze e la propria voce per tornare nell'universo dello sparatutto dopo la sua precedente apparizione in COD Ghosts.