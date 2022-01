COD Warzone non si libera dei bug: nuovo exploit vi dà munizioni infinite

La patch per Call of Duty Warzone Pacific rilasciata una settimana fa sembrava avere risolto tutti i bug più importanti che annoiavano i giocatori, consentendo loro di divertirsi senza incorrere in gravi problemi. Tuttavia, in queste ore è stato scoperto un nuovo exploit per ottenere le munizioni infinite.

In realtà questo non è il primo bug del genere individuato dai giocatori più interessati a spingere oltre al limite il Battle Royale di casa Activision. Prima dell’ultima patch sono stati scoperti altri trucchetti subdoli legati alle animazioni di ricarica, rimossi una settimana dopo dagli sviluppatori. Questa nuova versione non consente di sparare all’infinito come la precedente, bensì di generare munizioni infinite.

Come potete vedere dal filmato pubblicato su Reddit da u/AlexandruMacedon e presente in calce alla notizia, equipaggiando il perk Fully Loaded – che consente di iniziare le partite con le armi dal caricatore pieno di munizioni – ed effettuando dei rapidi drop e pickup di armi e munizioni, ecco che diventa possibile rigenerare ancora una volta i caricatori dell’arma selezionata, accumulando le munizioni senza alcun limite.

I giocatori ovviamente si sono lamentati copiosamente di questo exploit su Reddit e altri social. La speranza ora è quella di assistere a una risoluzione rapida nel corso dei prossimi giorni.

Attenti, nel mentre, agli ultimi rumor sull’uscita di Call of Duty Warzone 2.