COD Warzone: i non morti arrivano a Verdansk con l'evento di Halloween

Le tenebre stanno per calare a Verdansk grazie al nuovo evento a tempo limitato di Call of Duty Modern Warfare e Warzone che porta Halloween nello sparatutto Activision. Il team di sviluppo ha infatti pubblicato un trailer che preannuncia tutte le novità in arrivo nei prossimi giorni.

L'evento prenderà il nome di The Haunting of Verdansk e avrà inizio domani, martedì 20 ottobre 2020. Durante i prossimi giorni sarà possibile partecipare ad una serie di modalità extra nel multiplayer classico e gareggiare in una mappa in notturna ed infestata dagli zombie nella battle royale grazie a Zombie Royale. Chi ama utilizzare il Juggernaut potrà inoltre utilizzarlo in una versione infernale all'interno di una LTM di Warzone. Nel corso dell'evento potremo anche procedere all'acquisto di bundle esclusivi dedicati a Saw, Leatherface, Ghost e Mace. Al login i giocatori avranno anche l'opportunità di ricevere in regalo mimetiche, ciondoli, emblemi e biglietti da visita grazie ad una serie di bundle gratuiti che verranno elargiti in maniera casuale.

Prima di lasciarvi al trailer di The Haunting of Verdansk e al calendario dell'evento (di cui non si conosce ancora la durata esatta), vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare il fucile a pompa JAK-12 in COD Modern Warfare e Warzone.