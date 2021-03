COD Warzone: i non morti si spostano, non sono più a Shipwreck

Con il debutto della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War gli zombi sono ufficialmente arrivati a Verdansk grazie all'enorme nave situata nei pressi del Gulag. Sembra però che nelle ultime ore stia iniziando a muoversi qualcosa e i non morti non si trovano più nel solito posto.

Al momento, infatti, queste pericolose creature si possono trovare a Prison, il nuovo punto d'interesse sporco di sangue sulla mappa del battle royale. Chiunque voglia affrontare i non morti deve quindi atterrare in questo luogo del mondo di gioco ed individuare il terminale con il quale interagire per dare il via all'evento: spunteranno così diverse decine di mostri controllati dall'intelligenza artificiale la cui eliminazione vi permetterà di entrare in possesso di una tessera magnetica in grado di aprire un forziere pieno zeppo di loot di alto livello.

Non è chiaro per quanto tempo si potranno affrontare i non morti in questa zona di Verdansk, ma sembra sempre più plausibile che questi andranno a spostarsi a più riprese e daranno poi vita ad un evento che coinvolgerà tutta la mappa fino a portare alla tanto chiacchierata esplosione nucleare che spazzerà via la mappa di Call of Duty Warzone.

Sapevate che è ora disponibile il nuovo pacchetto gratis di COD Warzone e Black Ops Cold War per gli utenti PS Plus?