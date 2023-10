COD Warzone: non solo Urzikstan, stanno per arrivare anche Rebirth Island e Fortune's Keep

Come ormai ben saprete, oggi è stato trasmesso l'evento Call of Duty Next, parte del quale è stata dedicata proprio al futuro di COD Warzone. A tal proposito, il team di sviluppo ha svelato alcuni dei contenuti che approderanno nello sparatutto gratis nel corso del prossimo anno.

In seguito alla chiusura dei server del primo Call of Duty Warzone, Activision porterà alcune delle vecchie mappe nel sequel, il cui nome è stato ormai privato del numero 2 per ovvie ragioni. All'inizio del 2024, probabilmente in concomitanza con la seconda stagione di Modern Warfare 3, assisteremo all'arrivo di Fortune's Keep. Qualche mese dopo, in un periodo non ben precisato del prossimo anno, arriverà anche Rebirth Island, probabilmente una delle arene più amate dai giocatori del battle royale, più precisamente da coloro che prediligono la modalità Resurgence.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, l'introduzione di tutti questi scenari permetterà di arricchire la rotazione delle mappe e far sì che i giocatori possano continuamente cambiare arena in cui scontrarsi.

In attesa di scoprire se anche Verdansk prima o poi ritornerà nel free to play, magari in occasione dell'anniversario di Warzone a marzo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il riassunto del Call of Duty Next 2023.