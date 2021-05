COD Warzone, le novità della Stagione 3: bundle, punti di interesse, armi e modalità

Dopo aver visto l'esplosivo trailer dell'aggiornamento di metà stagione di COD Black Ops Cold War e Warzone del 20 maggio, è giunto il momento di addentrarci nel lunghissimo comunicato di Activision per scoprire tutte le novità previste nel free-to-play per PlayStation, Xbox e PC.

Come largamente anticipato, in Call of Duty Warzone, così come in Black Ops Col War e Mobile, arriveranno gli eroi del cinema d'azione degli anni '80: Rambo, interpretato da Sylvester Stallone e protagonista dell'omonima serie cinematografica, e il John McClane di Bruce Willis, noto per i film di Die Hard.

L'evento "Eroi del cinema d'azione anni '80" comprende bundle e modalità limitate, oltre a mappe, armi e altre funzionalità in arrivo durante la stagione. Questi contenuti saranno introdotti in Call of Duty Warzone con l'aggiornamento delle 06:00 di giovedì 20 maggio, mentre Rambo e John McClane approderanno nel negozio alle 02:00 del 21 maggio, quando prenderà il via l'evento "Eroi del cinema d'azione anni '80".

Bundle Rambo

Questo bundle include l'Operatore leggendario, una Mossa finale, tre Progetti arma leggendari (un fucile d'assalto, una mitragliatrice leggera e un coltello), un Biglietto da visita e un Emblema leggendari, un Orologio e un Portafortuna arma epici.

Bundle John McClane

Questo bundle include l'Operatore leggendario, una Mossa finale, tre Progetti arma leggendari (un fucile tattico, una mitraglietta e un fucile d'assalto), un Biglietto da visita e un Emblema leggendari, un Orologio e un Portafortuna arma epici.

Rambo e John McClane sono a tutti gli effetti due nuovi Operatori per Call of Duty, non sono skin per gli Operatori già esistenti. I bundle saranno in vendita fino alle 06:00 del 19 giugno (anche in Call of Duty Black Ops Cold War).

Nuovi Punti di interesse

La mappa di Verdansk si aggiornerà con tre nuovi punti d'interesse:

Nakatomi Plaza (sostituisce Broadcast Tower): il quartier generale della Nakatomi Corporation si è spostato dalla ridente Los Angeles a Verdansk per un periodo limitato. Si tratta dell'edificio più alto mai visto in Warzone e include cinque piani che saranno molto familiari agli amanti dell'originale Die Hard - Trappola di cristallo;

(sostituisce Broadcast Tower): il quartier generale della Nakatomi Corporation si è spostato dalla ridente Los Angeles a Verdansk per un periodo limitato. Si tratta dell'edificio più alto mai visto in Warzone e include cinque piani che saranno molto familiari agli amanti dell'originale Die Hard - Trappola di cristallo; Survival Camps : attorno a Verdansk molti accampamenti sono stati convertiti in Survival Camps in onore di Rambo 2 - La vendetta;

: attorno a Verdansk molti accampamenti sono stati convertiti in Survival Camps in onore di Rambo 2 - La vendetta; CIA Outpost: uno degli hangar per aerei nel settore nord-ovest di Verdansk è stato convertito in nel CIA Outpost, un avamposto per gli agenti bisognosi di una base per le loro operazioni di ricerca dell'elusivo Rambo.

Modalità a tempo limitato: Lotta di Potere

Lotta di potere è una modalità limitata che mette 100 Operatori gli uni contro gli altri divisi in squadre delle dimensioni desiderate. Il collasso iniziale del cerchio è più ristretto rispetto a una tradizionale Battle royale a Verdansk. Il collasso del cerchio avviene in cinque fasi e non c'è nessun Gulag da cui scappare dopo essere stati uccisi. Al contrario, bisogna rianimare i compagni tramite la Stazione di acquisto o guadagnare il diritto di rianimarli raccogliendo Piastrine. Come in Uccisione confermata del Multigiocatore tradizionale, ogni Operatore lascerà cadere una Piastrina ogni volta che verrà eliminato. Queste Piastrine possono anche venire ottenute come ricompense per aver completato Contratti, e in rari casi possono essere trovate nelle Casse di scorte sparse per Verdansk.

Nuova Serie di uccisioni: Arco da battaglia

Già visto nel trailer dell'aggiornamento di mezza stagione di Call of Duty, l'Arco da battaglia è adatto sia contro gli Operatori a piedi che contro i veicoli. Più si tende l'arco, maggiore è la gittata della sua freccia esplosiva.

Coltello balistico

Il Coltello balistico di Black Ops arriva in Warzone durante la Stagione 3 Furiosa. Costruito per uccisioni silenziose da svariate distanze, quest'arma versatile è efficace in mischia. La sua lama proiettile consente attacchi dalla breve e media distanza.

Due nuove armi

Sia in Warzone che in Black Ops Cold War sono in arrivo due nuove armi, la Mazza da Baseball e la pistola AMP63:

Mazza da Baseball : dedicata ai fan delle uccisioni a colpo singolo. Arriva in Black Ops Cold War subito al lancio della Stagione 3 Furiosa, mentre in Warzone verrà introdotta durante la Stagione 4;

: dedicata ai fan delle uccisioni a colpo singolo. Arriva in Black Ops Cold War subito al lancio della Stagione 3 Furiosa, mentre in Warzone verrà introdotta durante la Stagione 4; Pistola AMP63: un incrocio tra una pistola automatica e una mitraglietta a tutti gli effetti.

Un aggiornamento di mezza stagione estremamente corposo, non c'è che dire! In calce trovate un'anteprima di tutte le novità.