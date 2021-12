COD Warzone: numerose armi depotenziate con l'ultimo aggiornamento

Call of Duty Warzone riceve un nuovo aggiornamento volto a perfezionare l'esperienza offerta dal popolare battle royale di Activision. L'ultimo update non solo risolve alcuni bug minori, ma porta ad un generale bilanciamento dell'armamentario, che ha coinvolto diverse bocche da fuoco presenti all'interno del gioco.

Ad esempio, tra i fucili d'assalto il Cooper Carbine è stato notevolmente depotenziato, assieme al Volkssturmgewehr: entrambi infliggono ora meno danni al collo ed al torso, ed hanno un rinculo sensibilmente maggiore rispetto a prima. Tra le pistole, invece, ad essere ribilanciate al ribasso sono state RATT, Klauser, Machine Pistol e Top Break. Passando ai fucili a pompa, il Combat Shotgun, l'Einhorn Revoving e il Gracey Auto infiggono ora danni minori.

I fucili di precisione, al contrario, sono stati potenziati: ora 3-Line Rifle, Gorenko Anti-Tank Rifle e Type 99 hanno visto incrementata la portata dei loro danni. Inoltre, i giocatori potranno ora trovare una maggior varietà d'armi con il nuovo update, con risorse e rifornimenti riposizionati attraverso Caldera. Tutti i dettagli sulla più recente patch si possono infine trovare sul sito ufficiale di Raven Software.

Per coloro che vogliono scoprire tutti i segreti sulla nuova mappa del battle royale, ecco i migliori punti d'atterraggio su Caldera di COD Warzone. Non dimenticatevi inoltre di scoprire i principali luoghi di Caldera in COD Warzone.