COD Warzone, nuova mappa in arrivo? Rumor puntano agli Urali

Gli ultimi sviluppi che si sono susseguiti nel free to play sviluppato dal team di Infinity Ward sembrano suggerire che l'arco narrativo di Modern Warfare in COD Warzone potrebbe essere ormai pronto alla conclusione.

Su queste supposizioni si innestano ulteriori rumor, che suggeriscono cambiamenti in vista per la mappa di gioco. In particolare, il noto leaker attivo su Twitter come "ModernWarzone" identifica una possibile località in dirittura di arrivo in Call of Duty: Warzone. Come potete verificare direttamente dai cinguettii disponibili direttamente in calce a questa news, si tratterebbe dei monti Urali, imponente catena montuosa che si estende per oltre 2.500 chilometri in territorio russo, prima per estensione nell'intero continente europeo. Secondo il noto Insider, gli Urali sarebbero destinati a fare il proprio ingresso nel free to play, ma ModernWarzone non offre purtroppo ulteriori dettagli in merito a tale ipotesi, che, al momento, risulta ad ogni modo non confermate.



L'introduzione della località potrebbe accompagnare la transizione di Call of Duty: Warzone in direzione di un maggiore focus su Call of Duty: Black Ops Cold War. I monti Urali sono in effetti una location apparsa nel corso della campagna dell'ultimo capitolo della serie Activision: che siano destinati a debuttare anche nel battle royale gratuito? In attesa di eventuali dettagli in merito, i giocatori possono avventurarsi nell'area di Rebirth Island in COD: Warzone.