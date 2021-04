COD Warzone: la nuova mappa è ora disponibile, ecco la Verdansk del 1984

La Guerra Fredda è finalmente approdata anche in Call of Duty Warzone, che proprio nell'ultima ora ha visto la fine del capitolo dedicato ai non morti iniziato con l'arrivo di una nave a Verdansk e conclusosi con l'esplosione di una testata atomica che non si è limitata a spazzare via la minaccia ma ha anche riavvolto il tempo.

Quando la mappa è stata spazzata via, i giocatori non hanno più avuto la possibilità di combattere a Verdansk e l'unica arena disponibile è stata per un periodo di tempo limitato la piccola Rebirth Island, mappa in cui gli sviluppatori hanno sparso svariati indizi sui successivi avvenimenti. L'ultima fase dell'evento ha poi visto il reveal della Verdansk del 1984, le cui porte sono state aperte ufficialmente alle ore 21:00 di questa sera.

Ciò significa che tutte le modalità del battle royale ambientate a Verdansk coinvolgono ora la nuova mappa di gioco, la quale non è altro che un pesante rework che propone punti d'interesse completamente nuovi e ritocca alcune vecchie ambientazioni come lo stadio e l'aeroporto, del quale si può ora visitare il secondo piano.

Per celebrare il lancio della nuova mappa, Activision e Treyarch hanno realizzato un frenetico trailer che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e personalità dello sport tra i quali troviamo: AJ Tracey, Dennis Schroder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Michelle Viscusi, Mookie Betts, Nadeshot del team LA Thieves, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee e Young Thug.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.